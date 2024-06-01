川普被定罪 拜登：質疑司法廉正危險且不負責任

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國紐約陪審團昨天認定前總統川普「封口費案」34項罪名全數有罪，現任總統拜登今天表示，人們質疑這項有罪裁決的廉正性是危險的事。

路透社報導，共和黨籍的川普被控在2016年總統大選前偽造商務紀錄以掩蓋支付成人片女星封口費一事，紐約陪審團裁決相關34項罪名全數有罪。事後民主黨籍的拜登首度公開發言，大力抨擊川普和其他批評這項裁決的共和黨人。

拜登在白宮發言表示：「川普有一切為自己辯護的機會。」拜登提到，這起針對川普的案件是由紐約州提起，而非聯邦案件，且裁決是由「12位公民，12位美國人，12位像各位一樣的人所組成的陪審團」做出。

拜登指出，美國司法體系已存在近250年，川普和他的支持者卻企圖用不實指控加以摧毀。

拜登說：「任何人只因為不喜歡這樣的裁決就說它被操弄，此舉既魯莽、危險且不負責任。」

川普稍早在紐約曼哈頓川普大樓（Trump Tower）大廳發表演說，重申他認為這起審判是企圖阻止他重返白宮，還說此事顯示出沒有任何一名美國人能免於遭到出於政治動機的起訴。

川普在沒有講稿的33分鐘演說中表示：「如果他們可以對我這麼做，也可以對任何人這麼做。」

拜登今天被記者問到是否擔心自己有一天會落入和川普一樣的處境，他說：「完全不擔心，我沒有做錯任何事，這個（司法）體系仍然有效。」

拜登與川普將於2024年總統大選再度對決。拜登說，他「不清楚」定罪一事是否在大選中對川普有幫助。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130601