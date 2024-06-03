墨西哥首位女總統出線 薛恩鮑姆得票率約60%壓倒性勝選

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（中央社墨西哥市2日綜合外電報導）墨西哥大選官方計票結果顯示，前墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天以壓倒性票數獲選為該國史上首位女總統，在這個犯罪與性別暴力猖獗的國家寫下新猷。

法新社報導，薛恩鮑姆的支持群眾揮舞旗幟，在墨西哥市（Mexico City）主要廣場上隨著街頭樂隊的演奏又唱又跳，慶祝代表執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）的薛恩鮑姆勝選。

墨西哥國家選舉機構（National Electoral Institute）在迅速計票後宣布，61歲的薛恩鮑姆得票率介於58%到60%。

這個得票率比在野黨主要競爭對手加維斯（Xochitl Galvez）高出超過30個百分點，更比唯一男性候選人、中間派的梅內茲（Jorge Alvarez Maynez）高出約50個百分點。

儘管部分販毒集團猖獗的地區暴力事件頻傳，墨西哥各地選民仍踴躍投票。

這次選舉過程特別血腥，至少有25名地方候選人被謀殺，當局因此派遣數以千計軍人保護選民。

薛恩鮑姆稍早表示，她樂見這個「歷史性」的選舉日。她在投票後透露，她沒有把票投給自己，而是投給93歲資深左翼人士馬蒂內茲（Ifigenia Martinez），以感念她的奮鬥。

薛恩鮑姆還高喊：「民主萬歲！」

初步開票結果公布後，加維斯向支持者承認敗選，「數分鐘前，我已與薛恩鮑姆聯絡，並確認選舉結果」。

在墨國，每天約有10名女性被殺害。當地女性選民很高興看到女性打破政壇上最高的玻璃天花板。

55歲清潔人員耶南德茲（Clemencia Hernandez）說：「女總統將為這個國家帶來改變，我們希望她為女性做更多事…許多女人受制於伴侶，連出門工作都不被允許。」

薛恩鮑姆備受選民青睞，主要歸功於即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador），他的支持率超過6成，但他無法連任總統。

50歲街頭食物小販巴布維納（Reina Balbuena）說，她把票投給薛恩鮑姆，因為國家復興運動黨「給老人和小孩很多支持」。

薛恩鮑姆矢言將繼續執行羅培茲歐布拉多頗具爭議的「擁抱而非子彈」（hugs not bullets）策略，以從根源解決境內犯罪問題。

這位新任總統也將必須處理與美國的複雜關係，尤其是跨境毒品走私和移民等棘手議題。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1130603