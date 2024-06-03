墨西哥執政黨稱薛恩鮑姆勝選 首位女總統可望誕生

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（中央社墨西哥市2日綜合外電報導）墨西哥大選今天投票結束後，主要媒體和左翼執政黨均宣布執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）勝選，使她有望成為墨西哥第一位女總統。

路透社報導，墨西哥電視台NMAS和「財政日報」（El Financiero）雙雙表示，他們的民調皆顯示薛恩鮑姆勝選，但未提出具體數據。

墨西哥執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）黨魁狄加度（Mario Delgado）在墨西哥市（Mexico City）告訴支持者，薛恩鮑姆以「極大」優勢獲勝。

這是墨西哥有史以來最大規模的選舉，也是近代史上最暴力的一次，共有38名候選人遇害身亡。

致命暴力事件頻傳，民眾憂心販毒集團交戰恐對墨國民主構成威脅，普艾布拉州（Puebla）今天就有2人在投票所遭殺害。

薛恩鮑姆在民調中大幅領先在野的主要競爭對手加維斯（Xochitl Galvez），她就任後，將承擔起打擊幫派組織暴力犯罪的任務。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）即將卸任，儘管任期內謀殺率有所下滑，但在墨西哥現代史上，遇害人數仍比其他政府時期還要多。

墨西哥向以男子氣概文化聞名，薛恩鮑姆的勝利將代表這個國家邁出重要一步。在這次大選獲勝的一方將於10月1日展開6年任期。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130603