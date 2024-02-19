墨西哥軍隊與販毒組織爆發衝突 12名毒梟遭擊斃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥維多利亞城18日綜合外電報導）墨西哥東北部塔茅利巴斯州（Tamaulipas）州政府表示，當地巡邏的軍隊在一場衝突中擊斃12名販毒組織成員。該州的幫派暴力一直十分猖獗。

法新社報導，塔茅利巴斯州負責安全事務的發言人辦公室透過社群媒體表示，士兵在與美國接壤的米蓋爾阿雷曼（Miguel Aleman）巡邏時，槍戰爆發。

在當地時間下午2時左右，國防秘書處（Sedena）成員遭到「躲在灌木叢的武裝平民攻擊」。

這場衝突導致「12名攻擊者死亡」，士兵們繳獲了12支槍和一系列彈藥。

州政府消息人士向法新社證實，12名遭格斃的攻擊者據信是販毒集團成員，在此事件中軍方還動用了無人機和一架直升機。

塔茅利巴斯州毗鄰美國邊界，是墨國受幫派暴力影響最嚴重的州之一。許多幫派為爭奪利潤豐厚的販毒路線而在此發生衝突。

自墨國2006年以軍隊發起有爭議的緝毒行動至今，已通報超過42萬起謀殺案和11萬起失蹤案，其中大部分都是犯罪組織所為。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1130219