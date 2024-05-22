墨西哥鐵定選出首位女總統 女權人士卻褒貶不一

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（中央社墨西哥市21日綜合外電報導）墨西哥6月2日鐵定會誕生史上首位女總統，在一個男性文化歷史悠久的國家，女權運動者對此卻看法兩極。

法新社報導，執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和在野黨競爭對手加維斯（Xochitl Galvez），都在爭取領導這個拉丁美洲國家的過程中援引了打破玻璃天花板的理由。

根據Oraculus公司彙整民調，目前薛恩鮑姆以56%支持度領先，加維斯則以34%緊追在後。

唯一參選男性是公民運動黨（Citizens' Movement）的阿爾瓦雷茲（Jorge Alvarez），支持度僅10%。

墨西哥女性政商成就越來越高，但在這個每天約有10名女性遇害的國家，許多女性的生活依舊黯淡。

去年，有852起兇殺案被歸類為殺害女性案件，即因性別而謀殺女性的事件。

以狂熱左翼觀點聞名的墨西哥著名記者兼作家波尼亞托夫斯卡（Elena Poniatowska）說：「是時候讓女性得到認可了。」

現年91歲、法國出生的波尼亞托夫斯卡有信心薛恩鮑姆會勝出，她在墨西哥市的家中接受法新社採訪時表示，總統府中有位女性，是「一個不斷進步的國家必然的結果」。

波尼亞托夫斯卡長期支持即將卸任的左翼總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。

2013年贏得西班牙文領域知名文學獎項「塞萬提斯獎」的波尼亞托夫斯卡表示，「會出現非常重大的變化」，她希望下屆政府在文化議題和政策上採取更多措施，造福兒童，進而造福婦女。

相較之下，女權主義網站SemMexico管理員羅維拉（Sara Lovera）卻說，她對薛恩鮑姆當總統「沒什麼期待」。

曾任墨西哥市市長的薛恩鮑姆稱讚羅培茲歐布拉多，而羅培茲歐布拉多曾批評女權運動者是「偽女權主義者」。

雖然墮胎已經除罪並合法，但批評者指出，這是最高法院的作為，而不是羅培茲歐布拉多政府所推行。

羅維拉說：「我們不會看到任何變化，我們會繼續失落，有些人認為我們在性別政治上已經失落了30年。」

女權遊行常客、53歲的街頭藝術家「火花」（Flor de Fuego）也說：「女性議題正夯，所以被（政黨）利用了。事實上，無論哪位候選人獲勝，我覺得情況都不會有太大變化。」

她說，薛恩鮑姆擔任墨西哥市市長時，「我們女權主義者在遊行中受到相當壓制」，如果薛恩鮑姆當上總統，「誰知道女權主義圈會有什麼遭遇」。

經濟和法律系學生、激進女權團體「黑人集團」（Black Bloc）成員阿隆德拉（Alondra）表示，情況可能「還是一樣」，針對女性的暴力不會結束。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130522