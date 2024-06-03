韓國東部海域蘊藏大量石油天然氣 尹錫悅批准鑽探

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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天批准在東海（East Sea，日本慣稱日本海）海域鑽探一個可能的石油和天然氣蘊藏區，他認為這個地區的蘊藏量可能多達140億桶。

法新社報導，鑽探工程將於今年稍晚於浦項港（Pohang）外海展開，韓國產業通商資源部長安德根（Ahn Duk-geun）說，預期2025年初會有結果，其中蘊藏的資源價值可能高達1.65兆美元。

尹錫悅在一場罕見的簡報會中說，韓國是能源的主要進口國之一，而這些蘊藏量將足以供給韓國4年所需石油和29年的天然氣。

韓國一直在尋找海底石油和天然氣田，曾在1990年代末期在東海發現4500萬桶天然氣。

尹錫悅說：「作為深海礦藏，可以把它視為比南美蓋亞那礦藏110億桶還要大的探勘資源，而蓋亞那礦藏已被認為是本世紀最大的石油開採計畫。」

他還說：「從即刻起，當下正是進展到鑽探階段的時候了，看看石油和天然氣是否確實存在，蘊藏量又有多少。」

韓國政府估計，約3/4的蘊藏量是天然氣，其餘1/4是石油。

安德根說：「如果實際儲存量獲得證實，我們將籌備一項商業支出計畫，在2027年至2028年開始建設…我們認為商業開採可能於2035年之前啟動。」

韓國多家能源企業股價聞訊大漲，韓國燃氣公社（Korea Gas Corporation）等公司股價上漲約30%，SK天然氣公司（SK Gas）也漲逾10%。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130603