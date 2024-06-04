保護兒少心理健康 紐約州擬限制演算法推播內容

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（中央社紐約3日綜合外電報導）華爾街日報（WSJ）今天引述知情人士說法報導，根據一項州議員達成的初步協議，紐約州計劃禁止社群媒體公司在未經家長同意下，利用演算法控制推播給兒童的內容。

近年來，社群媒體平台因為其容易讓人上癮和對年輕人的影響，受到密切關注。

民主黨籍紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，這項措施能降低社群媒體成癮性，還說青少年過度使用社群媒體，導致心理疾病發病率升高。產業團體則對這項議案的合憲性提出質疑，稱媒體識讀會有更直接的影響；他們已經在其他州取得法院禁制令，阻止相關限制措施生效。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）今年2月曾表示，市政府已就加劇年輕人心理健康危機一事，對Meta Platforms旗下臉書（Facebook）和Instagram等社群媒體公司提告。

華爾街日報報導指出，這項立法的目的是要防止社群媒體公司自動推播內容給未成年人。

報導稱，預計本週將進行表決的這項法案仍在敲定最後細節，該法案還將禁止各平台在未經家長同意下，在夜間發送通知給未成年人。

紐約州將成為首個對社群媒體內容如何傳遞實施限制的州，加州也正在推動類似立法。

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佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）3月簽署了一項法案，禁止14歲以下兒童使用社群媒體平台，並要求14歲到15歲者使用前需徵得家長同意。支持人士指出，這項措施能保護兒童的心理健康免於面臨網路帶來的風險。

猶他州去年3月成為全美第一個透過法律規範兒童使用社群媒體的州，阿肯色州、路易斯安那州、俄亥俄州和德州等州也跟進做出相關限制。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130604