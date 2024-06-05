澳洲柯林斯級潛艦延壽2026展開 不搭載戰斧飛彈

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（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）澳洲政府今批准6艘現役柴電「柯林斯級潛艦」（Collins class）的第一艘延役計畫，首項延壽工程2026年展開，因應澳洲未來轉向核子動力潛艦的過渡期，而柯林斯級潛艦不會搭載「戰斧」巡弋飛彈。

澳洲政府稱此為「柯林斯延役計畫」（Collins Life of Type Extension），延壽計畫為澳洲政府投資澳幣40億元（約新台幣863億元）至50億元、以確保柯林斯級潛艦維持戰力承諾的一部分。

第一艘延壽的潛艦為1988年1月31日開始服役的「HMAS Farncomb」，工程由澳洲國營ASC造船廠負責，2026年於南澳的奧斯本（Osborne）展開。

澳洲國防部指出，延壽計畫依據國防部及獨立專家建議所制定，延壽計畫將確保柯林斯級潛艦未來的可用性，而不影響潛艦人員安全，並有助澳洲跨過啟用核動力潛艦前的過渡期，以極大化柯林斯級潛艦可用性。

澳洲國防部指出，基於專家建議，前政府宣布的柯林斯級潛艦光電升級計畫不會繼續，因為可能會增加延壽計畫的複雜性與風險。此外，國防部建議及與美國協商後認為，柯林斯級潛艦搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈不可行。

未來海軍仍會具有「戰斧」火力。國防部今也指出，澳洲將於2030年初期接收搭載「戰斧」巡弋飛彈的「維吉尼亞級核動力潛艦」（Virginia class nuclear-powered submarines）。

澳洲海軍的「荷巴特級驅逐艦」（Hobart class destroyers）也將配備「戰斧」巡弋飛彈。此外，澳洲政府原則同意「獵人級巡防艦」（Hunter class frigates）配備「戰斧」巡弋飛彈，但仍需可行性研究。

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澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，「延壽計畫突顯艾班尼斯政府（Anthony Albanese）確保澳洲國防軍擁有威懾潛在敵人能力的承諾，以確保澳洲人民安全」，「柯林斯級潛艦」的延壽將滿足海軍作戰需求，並確保潛艦維持強大及可靠的能力，這對澳洲國家安全非常重要。

配合「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦計劃，國防部今年2月還公布未來10年投入澳幣111億元（約新台幣2395億元）國防預算，擴增水面艦艇數量1倍以上，未來海軍作戰艦艇組成，包括6艘獵人級巡防艦（Hunter class frigates）、3艘防空與打擊能力升級的荷巴特級驅逐艦等，共26艘艦艇。（編輯：韋樞）1130605