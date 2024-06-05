日本總和生育率1.20再寫統計史新低 東京僅0.99

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省彙整得知，日本2023年總和生育率為1.20，創1947年開始統計以來新低紀錄，也是連續8年減少。其中東京都是唯一不到1的地區，以0.99居47個都道府縣之末。

日本放送協會（NHK）報導，總和生育率被視為婦女一生中生育子女總數的指標。厚生勞動省今天公布2023年的人口動態統計概略數字，總和生育率為1.20，比2022年減少0.06，創1947年開始統計以來新低紀錄，同時也是連續8年低於前一年。

從日本47個都道府縣來看，各地2023年總和生育率都低於2022年。人口大量集中的東京都以0.99在所有都道府縣中墊底，是唯一不到1的地區；倒數第2名及第3名分別是北海道的1.06與宮城縣的1.07。

總和生育率最高的是沖繩縣的1.60，長崎縣跟宮崎縣同以1.49並列第2名。

日本2023年全年共誕生72萬7277名新生兒，較2022年減少4萬3482人，創1899年開始統計以來新低紀錄。而在死亡人數部分，2023年為157萬5936人，較2022年增加6886人，創統計史新高紀錄。

2023年結婚對數僅47萬4717對，較2022年減少3萬213對，創二次大戰後最少紀錄。

厚生勞動省表示，少子女化的進展已經到了危機地步，在進入年輕人口急速減少的2030年代前，是能不能翻轉少子女化趨勢的最後機會。

厚生勞動省表示，少子女化主要原因跟經濟不穩定及難以兼顧工作跟育兒等有關，他們將加速推動必要措施，包括讓男性取得育嬰留職停薪假，及提高年輕世代的薪資等。（譯者：黃名璽）1130605