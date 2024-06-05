俄未受邀諾曼第80週年 地緣政治對立連累二戰敘事

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）今年是二戰盟軍諾曼第登陸80週年紀念。法國原本邀請俄國代表團與會，因美、英質疑而在最後一刻變卦不邀俄方。近年俄國與西方因地緣政治緊張，連二戰歷史敘事都出現爭執。

諾曼第登陸80週年紀念活動主辦單位4月表示，雖今年不會邀請俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），但考量當年蘇聯在二戰中的歷史角色，仍有計畫邀一些俄方代表出席。但在政治新聞網站Politico.eu披露美、英和其他兩個二戰盟國的官員錯愕並質疑後，法方主辦單位改為不邀俄方。

法國總統府5月底告訴媒體，鑒於俄國2022年入侵烏克蘭且戰事在近幾週加劇，「目前情況不宜讓俄國參與」。

蒲亭於2004年的諾曼第登陸60週年時曾出席紀念儀式，2014年兼併克里米亞不久後也參加70週年紀念。

俄方過去能參加諾曼第登陸紀念活動，主要原因在於當年蘇聯在歐洲戰場東線牽制住大量納粹德國軍力，對結束二次大戰有很大貢獻。不過美、英憂心，在俄烏戰爭如火如荼之際邀俄方代表參與，會在國際間傳達出錯誤印象與不良外交影響。

法國總統府表示，他們一向對當年蘇聯紅軍的作戰及對戰勝納粹扮演決定性貢獻表示感佩，但強調不光俄羅斯，其他前蘇聯加盟共和國當年參戰官兵也很重要。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則將出席諾曼第登陸80週年紀念活動，以凸顯「當年諾曼第登陸與今日烏克蘭正在進行的奮戰彼此間的共鳴」。

然而包括俄新社在內的俄媒近年多次指控美國企圖淡化蘇聯在二戰中擊敗納粹德國的貢獻，像白宮2020年5月在推特發布一段慶祝二戰歐洲戰場勝利的貼文，稱美、英戰勝納粹迎來最後勝利，隻字不提蘇聯。

俄媒還舉五角大廈當年稍早曾在官網發布一份關於省思二戰勝利的文章，稱引發二次大戰的開端是當年德、蘇瓜分波蘭，形同將蘇聯形塑為埋下二戰種子的禍源之一；俄國網友當時在臉書貼出當年紅軍士兵攻克柏林時在柏林國會大廈穹頂上升起勝利旗幟的著名照片，卻遭臉書以違反「關於危險人物或組織」的社群規定下架。

蒲亭今年5月訪問中國，雙方在聯合聲明裡加入「兩國將堅定捍衛二次大戰勝利成果及載入聯合國憲章的戰後世界秩序，反對否定、歪曲和篡改二戰歷史」等內容。（譯者：陳亦偉）1130605