諾曼第登陸80週年 紀念活動重點一次看

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）各國政要與二戰老兵6日將齊聚法國西北部的諾曼第（Normandy），紀念諾曼第登陸80週年。1944年6月6日，盟軍以近16萬兵力發動諾曼第登陸，揭開對納粹德國的全面反攻。

諾曼第登陸是史上最大規模的兩棲登陸作戰，儘管80年過去，當地海灘和田野仍可見一些當年激戰的痕跡。以下是路透社整理諾曼第登陸80週年慶祝活動重點。

80週年別具意義

隨俄烏戰事肆虐歐陸，諾曼第登陸80週年紀念別具意義。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將與會，俄羅斯則因2022年侵烏開啟二戰後歐陸最大規模戰事而被拒於活動外；俄羅斯前身的蘇聯當年是盟軍戰勝納粹德國的功臣之一。

美、英、法與加拿大還健在的二戰老兵（當中大多數已是百歲人瑞）正快速凋零。這次很可能是他們所能親身參與的最後一次逢五、逢十週年擴大紀念諾曼第登陸的儀式。

二戰老兵與各國政要雲集

6月6日預計約4500名嘉賓出席紀念儀式，約200人是二戰老兵，他們大多來自美、英、法、加拿大，當中包括暱稱「傑克老爹」（Papa Jake）、在TikTok上有70萬粉絲追蹤的101歲美軍老兵拉森（Jake Larson）。

美國總統拜登6月5到9日前往法國進行國是訪問，6日將出席諾曼第登陸80週年紀念儀式。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）因侵烏始終未獲邀，而法國鑒於二戰期間蘇聯的貢獻，起初擬邀俄國駐法大使出席，但最後一刻作罷。

英王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Camilla）、威廉王子（Prince William），以及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）都是與會貴賓。

紀念活動相關時程

東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）從5到7日一連3天都有訪視行程與演講，5日當天他會在布列塔尼（Brittany）與諾曼第（Normandy），包括前往當年被盟軍登陸時猛轟的小鎮聖洛（Saint-Lo）。

5日當天英軍傘兵將重現當年空降諾曼第田野的場景。主要儀式於6日展開，格林威治時間6日10時（台北時間6日晚間6時），拜登將在D-Day參戰老兵見證下主持美國的紀念儀式；英國與加拿大的紀念儀式分別於格林威治時間8時30分與9時登場。

下午1時（台北時間6日晚間9時），馬克宏將在奧瑪哈（Omaha Beach）海灘主持國際儀式，美軍當年於奧瑪哈搶灘強攻德軍防禦工事時傷亡慘重。下午4時（台北時時間7日0時）各國領袖將在康城（Caen）舉行外交會談。

拜登將於7日在諾曼第的赫克角（Pointe du Hoc）發表演說，談捍衛自由與民主的重要性。（譯者：陳亦偉）1130605