諾曼第登陸老兵年屆百歲 80週年紀念活動恐成最後盛會

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（中央社法國康城5日綜合外電報導）法國今年將盛大紀念二戰「諾曼第登陸」（D-Day）80週年，隨當年打過這一役的在世老兵年屆百歲，這很可能是他們出席的最後一次逢五、逢十的大型諾曼第登陸紀念。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在一群二戰老兵中，99歲的佛伊（Jack Foy）還算年輕，即便年事已高也阻止不了他們從美國飛越大西洋到法國出席悼念陣亡袍澤的諾曼第登陸80週年紀念活動。

佛伊當年在「突出部之役」（Battle of the Bulge）倖存，與其他美國老兵將在6日與各國元首與達官顯要一起紀念1944年那場人類史上最大規模搶灘登陸戰役，當年盟軍投入近16萬官兵參與諾曼第登陸。

佛伊告訴CNN，他自2014年以來赴法參與好幾次紀念活動，情感共鳴一年比一年強烈，因為這群老兵知道每一趟旅程都有可能是此生最後一次。

佛伊說：「我們意識到自己已時日無多。」

98歲的英國二戰老兵Fred Ayton曾參與諾曼第登陸，他在倫敦家中觀看當時的資料與照片。（路透社）

諾曼第登陸擴大紀念活動每5年舉辦一次，主辦單位和政府官員都承認，今年可能是最後一次有在世老兵參加。鑒於俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭開啟二戰以來的歐陸最大規模地面戰爭，這些老兵的故事顯得特別動人心弦。

法國官方紀念活動「解放任務」（Mission Liberation）執行長德里翁（Michel Delion）說：「我們完全瞭解，對這些百歲人瑞來說，這可能是他們最後一次返回那片他們曾經登陸、奮戰、看見同袍陣亡的海灘。」

相關各國正規劃史上最盛大的諾曼第登陸紀念活動，不只規模上，攸關高齡老兵們極重要的後勤保障亦然。

美國作戰紀念碑委員會（ABMC）祕書長周永康（Charles Djou）說，預計有150名美國老兵前往諾曼第，其中20多人實際參與當年登陸作戰，最年輕者也已96歲。

加拿大退伍軍人事務部（Veterans Affairs Canada）國際行動主任迪羅希耶（John Desrosiers）說，15名加拿大老兵將隨國家代表團出席，其中3到4人曾參加諾曼第登陸，團員中最年輕者98歲，最年長為104歲。

這次盛會將迎來約25位元首和政府首長，包括美國總統拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等。法國總統府消息人士說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）因侵略烏克蘭而未受邀，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則打算出席。

由於屆時各國政要雲集，當地採取嚴格維安措施。法國內政部表示，6日當天部署的維安人力達1萬2000人；法國當局並嚴格限制人員流動，形同阻斷諾曼第海岸線及當地靜謐城鎮與法國其他地方的聯繫。

多數老兵身邊將有一整隊醫護人員隨行。為佛伊規劃旅程的「最佳防禦基金會」（Best Defense Foundation）派遣3名醫師和10名護理師陪同50名老兵。每名老兵還有一名個人看護，通常是家人或朋友。

美國和加拿大的主辦方告訴CNN，為舒適起見，他們會在各自的紀念儀式上讓老兵們最後入席，減少等待時間與避開擁擠人群。

諾曼第登陸作戰於1944年6月6日午夜後不久展開，傘兵空降在當時德國占領的法國領土上，為地面進攻做準備。盟軍機、艦在清晨6時30分左右開始轟炸，部隊隨後登上猶他海灘（Utah Beach）、奧瑪哈海灘（Omaha Beach）、朱諾海灘（Juno Beach）、寶劍海灘（Sword Beach）和黃金海灘（Gold Beach）。

雖然當天4414名盟軍士兵陣亡，且花1個多月才攻克原訂登陸當天就要拿下的重要交通樞紐康城（Caen），但外界咸認諾曼第登陸仍是成功行動，為終結納粹德國及其領袖希特勒（Adolf Hitler）政權拉開序幕。

美國陸軍第2步兵師部隊在奧瑪哈海灘上向內陸行進。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

時至今日，經歷過諾曼第登陸的老兵只剩少數健在。據美國退伍軍人事務部統計，二戰期間服役的1640萬名美軍中，預計今年底只有不到10萬人健在；加拿大退伍軍人事務部數據顯示，截至2023年3月31日，還在世的二戰或韓戰服役老兵只剩9297人。

目前不清楚二戰老兵們的平均年齡。據美國人口普查數據，2020年6月的美國二戰老兵年齡中位數是93歲，因此大部分在世的盟軍老兵現在可能至少近百歲，2029年諾曼第登陸85週年，幾可肯定只剩數百人在世。

美國作戰紀念碑委員會的軍史學者白蘭斯（Ben Brands）說：「大家意識到這一代正在凋零，速度非常快，重要的是要繼續流傳他們的故事，為命喪諾曼第和葬於當地的人，以及奮戰後的倖存者留住記憶，因為他們已來日無多，不能再向我們講述這些故事了。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130605