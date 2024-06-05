星鏈深入亞馬遜雨林 原住民網路沉迷亂象叢生

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（中央社巴西馬魯博4日綜合外電報導）「紐約時報」記者深入巴西亞馬遜雨林深處一個部落，發現美國富豪馬斯克的「星鏈」（Starlink）雖然幫助與世隔絕部落和外面世界連結，卻在部落內部製造分歧、帶來麻煩。

星鏈是馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）旗下的衛星網路服務。

星鏈的崛起讓馬斯克掌控一種已在全球許多地方成為至關重要基礎設施的技術，烏克蘭部隊、蘇丹準軍事部隊、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）、加薩一間醫院和全球各地的緊急應變人員都在使用這種技術。

但或許星鏈帶來的最具顛覆性影響發生在幾乎不曾有過網路覆蓋的地區，例如亞馬遜雨林。巴西亞馬遜地區目前有6萬6000份有效合約，觸及亞馬遜地區法定城市的93%。網路的到來，為住在雨林中的人帶來新的工作和教育機會，但也給山老鼠和非法採礦工人溝通和躲避當局的新工具。

馬魯博（Marubo）部落世居亞馬遜雨林深處伊圖伊河（Itui River）沿岸，他們的群居茅屋沿河分散，綿延數百公里長。他們有自己的語言，服用死藤水來與森林之靈連結，誘捕蜘蛛猴來煮湯或當作寵物飼養。

與世隔絕的馬魯博人保有這樣的生活方式數百年之久，有的村落可能得耗費一個星期才能抵達。拜馬斯克之賜，馬魯博人自從去年9月起已有高速網路可用。

擁有2000人口的這個部落是巴西各地突然連上星鏈的數以百計部落之一。自從2022年進入巴西以來，星鏈已橫掃這個世界最大雨林，讓地球上僅存的無網路地區之一可以上網。

73歲的柴納瑪（Tsainama Marubo）表示：「剛有（網路）的時候，大家都很開心。」她說，網路帶來明顯好處，像是可以和遠方親人視訊聊天，還能緊急求救。

不過她又說：「但如今，一切都變糟了。」

戴著一串串蝸牛殼製飾品的柴納瑪揉捏傑尼帕波（jenipapo）漿果，用以製作黑色人體彩繪塗料時一邊說：「年輕人因為網路而變懶惰，他們在學習白人的生活方式。」

不過她停頓了一下又說：「但是請不要拿走我們的網路。」

馬魯博人現正陷入網路帶來的根本上的兩難境地：它變得不可或缺，卻有代價得付出。

馬魯博人接觸星鏈才9個月，就已經在應對讓美國家庭困擾多年的相同挑戰，也就是青少年手機永不離手、群組聊天充斥八卦、社交媒體成癮、網路上的陌生人、暴力電玩遊戲、詐騙、假消息、未成年人觀看色情片。

網路發展日新月異，現代社會數十年來都在對付這些問題。馬魯博人和其他原住民部落世世代代免受現代產物影響，如今卻突然得同時面對網路的潛力和危險，並且深陷認同和文化意涵的論戰。

網路一進入部落立即掀起轟動。40歲的部落領袖恩諾奎（Enoque Marubo）說：「生活方式改變很多，達到有害的程度。在村子裡，你若不打獵、捕魚和耕種，就沒得吃。」

部落領袖們意識到他們必須出手做出限制。於是網路每天上午只開通2小時，晚間會開通5小時，只有週日才全天開通。

對恩諾奎來說，網路最大好處是在有緊急情況發生時。例如被毒蛇咬傷的時候可以呼叫直升機迅速救援。

在有網路以前，馬魯博人使用業餘無線電，訊息得經由多個村落傳遞才能聯繫到有關當局。用網路則可即時呼救。恩諾奎說：「已經有生命因此獲救了。」（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1130605