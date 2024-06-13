亞馬遜部落闢謠未上網沉迷A片 紐時後續報導澄清始末

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）「紐約時報」近日一篇報導提及亞馬遜部落接觸網路的弊病，但在全球媒體轉載後卻變成「馬魯博人對A片成癮」。部落領袖出面闢謠相關報導子虛烏有；紐時也做出後續報導，澄清未暗示部落年輕人因網路沉迷A片，僅描述長輩憂心科技對傳統文化造成衝擊。

「紐約時報」6月2日刊登巴西亞馬遜雨林深處的原住民部落馬魯博（Marubo）原本與世隔絕，開始使用網路後，青少年使用手機和社群媒體成癮、群組聊天充斥八卦、未成年人觀看色情片等，變得懶惰散漫。

紐約時報先前的報導是由紐約時報巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）4月親自拜訪部落後，於6月2日所發布，內容為尼卡斯好奇網路會對當地生活造成什麼影響。

有關馬魯博原住民使用「星鏈」網路成癮的報導在上週迅速傳播開來，全球大批媒體與網路使用者瘋狂轉載，標題著重為「馬魯博人對A片成癮」。

對此，馬魯博部落領袖馬魯比（Enoque Marub）12日在社群媒體上傳影片，澄清關於族人使用網路後沉迷A片的報導不實，指控紐約時報的報導是不尊重原住民部落的自主權和身分認同。

他還說：「幸好有網路，我們才能馬上知道有關我們部落的這些假消息。」

部落領袖阿弗多（Alfredo Marubo）稱媒體所宣稱的「對A片成癮」和他抱怨未成年人在WhatsApp聊天群組中分享A片完全不同，認為媒體這種誤導性標題可能對部落的形象造成難以逆轉的傷害。

把星鏈引入部落的領袖以諾（Enoque Marubo）更親自在社群平台上發布影片，控訴這類說法「毫無根據且並非事實」，批評外界傳播的「馬魯博人對A片成癮」的說法反映了對部落自主權和身分認同的不尊重。

面對馬魯博族人指控遭污衊，尼卡斯再度前往當地採訪，並在11日發布標題為「不，偏遠的亞馬遜部落並沒有沉迷於A片」 的後續追蹤報導。

尼卡斯強調，他實際造訪馬魯博部落2次，當地族人都沒有明顯跡象顯示「年輕人沉迷色情片」，而且他2日的報導內容也未暗示這種現象，僅描述長輩們擔憂科技對傳統文化造成衝擊。

星鏈（Starlink）馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）旗下的衛星網路服務。

馬斯克今天也在社群平台X分享紐約時報勘誤的消息，並斥責「紐約時報對部落的報導是不尊重、不友善的」。（編輯：田瑞華/周永捷）1130613