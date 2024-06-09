歐中人權對話16日登場 歐盟官員將實地考察西藏

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（中央社台北9日電）歐盟與中國去年重啟停辦近4年的人權對話，今年也將在16日於重慶登場，不過今年的人權對話更加引發關注。據香港南華早報8日報導，此次到訪中國的歐盟官員將能實地到訪西藏考察。

據南華早報8日報導，在中國及歐洲雙邊關係高度緊張的情況下，雙方的人權對話將在重慶舉行，歐盟團隊將由歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司副司長潘帕洛尼（Paola Pampaloni）率領訪中，計劃進行罕見的西藏實地考察，作為年度人權對話的附帶活動。

據了解，布魯塞爾已要求對西藏進行實地考察，以了解當地的人權狀況，並向中國政府提供一份名單，上面詳列歐盟官員希望能考察的當地監獄。

歐盟一位發言人證實，此次歐中年度人權對話將於6月16日舉行。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，依目前的情況來看，中國當局也正在為歐盟對外事務部關注人權問題的官員組織一次對西藏的訪問。

歐盟官員考察西藏之行之所以引發關注，因為布魯塞爾長期抨擊中國政府在西藏侵犯人權、限制宗教自由等人權問題，歐洲代表團能獲准進入該區域實屬罕見。

歐盟去年在世界人權日發表的一份聲明中指責北京在西藏侵犯人權的措施包括「強制學生上寄宿學校以及採集DNA樣本」，並表示「進一步表明人權狀況的糟糕程度」。

聲明表示，歐盟持續呼籲讓獨立的國際專家、外國記者和外交人員在有意義、不受限制及監督的情況下獲准訪問西藏、新疆和中國的其他地方。

全球倡議組織「人權觀察」（Human Rights Watch）5月發布的一份報告指責中國政府自2016年以來「加速遷移西藏農村的村民和牧民」。

報告指出，中國政府常將這些「搬遷到數百公里以外地區」的搬遷解釋為自願行動，並稱此類搬遷是為改善民生及保護生態環境。

另外，歐盟也將在人權對話中表達對新疆及香港人權問題的關切。

去年布魯塞爾舉行的人權對話結束後，歐盟在一份聲明中強調，「聯合國人權事務高級專員應就新疆人權狀況發布的一份報告，迫切實施報告提出的建議」；歐盟當時發表的聲明還提出「香港和平集會和結社的自由以及言論自由的狀況惡化」等問題。

聲明表示，中方代表團則重點關注，歐盟難民和移民的狀況、待遇及歐盟內部出現的種族主義和排外主義。

每年一次的中國與歐盟人權對話於COVID-19疫情期間一度中斷，當時雙方因人權問題頒布一系列針對對方的制裁措施，不過在2022年雙方決定恢復人權對話。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130609