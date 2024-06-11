金磚國家譴責以色列攻擊拉法 承認國際法院裁決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里11日專電）金磚國家（BRICS）最近舉行外交部長會議，承認國際法院針對以色列攻擊拉法的裁決，並要求以色列實現立即停火，讓巴勒斯坦平民取得人道援助。

金磚國家10日在俄羅斯的下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）召開外交部長會議，就主要國際及區域議題交換意見。

根據印度外交部昨晚發布的聯合聲明，金磚國家外長對加薩走廊的局勢感到嚴重關切，譴責以色列加劇對拉法（Rafah）軍事行動，反對把巴勒斯坦人逐出自己家園的企圖，並警告勿讓加劇的緊張局勢外溢到中東其他地區。

與會外長承認國際法院（ICJ）對以色列採取的臨時性措施，並對以色列繼續「公然無視國際法、聯合國憲章、聯合國決議和法院判決令」行為，表示嚴重關切。

南非稍早向國際法院指控以色列涉及種族滅絕，國際法院法官5月下旬命令以色列立即停止對拉法的攻擊，保持拉法邊界關卡開放，讓人道主義援助「不受阻礙」，並敦促哈瑪斯（Hamas）「無條件」釋放去年10月襲擊以色列時劫持的人質。

金磚國家外長也表示，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員，重申堅定支持「兩國方案」的願景，建立一個主權獨立且有生存能力的巴勒斯坦國，與以色列和平共處。

另一方面，與會外長在未點名任何國家的情況下，對違反國際法的「單方面恫嚇舉措」感到憂慮，指出這樣的行為有違聯合國憲章的原則，並對經濟成長、貿易、能源、衛生及糧食安全造成負面影響，特別是對發展中國家來說。

有關烏克蘭情勢，與會外長回顧各自國家的立場，對於透過對話及外交手段和平解決衝突的建議，表示讚賞。

與會外長一致認同，國際社會正面臨前所罕見的多重風險與挑戰，各種安全問題不斷湧現，對世界和平穩定構成嚴重威脅，呼籲國際社會尋求集體解決方案來因應安全威脅。

聯合聲明也提及氣候變遷、聯合國安理會改革、經濟合作、永續發展、衛生、公平多邊貿易、全球金融架構、能源轉型、海地與阿富汗局勢等議題，最後表示支持俄羅斯擔任2024年金磚國家輪值主席國。（編輯：馮昭）1130611