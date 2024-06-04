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土耳其表示有意加入金磚國家 俄羅斯歡迎將排入議程

2024/6/4 22:28
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）針對土耳其外交部長費丹昨天在北京表示，土耳其有意加入金磚國家（BRICS），克里姆林宮發言人培斯科夫今天說，俄羅斯對此表示歡迎，且這會列入金磚國家下次峰會議程。

路透社報導，金磚國家目前成員有巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、衣索比亞、伊朗、埃及和阿拉伯聯合大公國。而身為北大西洋公約組織（NATO）一員的土耳其，先前未曾表示有意正式加入金磚國集團。

費丹（Hakan Fidan）昨天起訪問北京，行程包括與中國外長王毅及其他一些中國官員舉行會談。他是2012年以來訪問中國的最高層級土耳其官員。

費丹昨天參加全球化智庫（Center for China and Globalization，CCG）舉行的一場對話時，被問及土耳其是否想加入金磚國家，他回答：「我們當然會想要。我們為何不？」不過他沒有進行進一步說明。

土耳其國營通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu）還引述費丹報導，安卡拉正在考慮與金磚國家成員合作，且他會出席訂於下週在俄羅斯召開的一場金磚國家會議。目前仍不清楚土耳其是否會採取加入步驟。

培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，已有數個國家對於加入金磚國家表達更高興趣；但他也說，金磚國家不太可能完全滿足所有感興趣的國家。

土耳其近幾年與俄羅斯走近，而遭到西方盟邦抨擊，其中一些國家指稱土耳其的「軸心」正從北約轉移。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130604

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