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王毅將赴俄出席金磚國家外長會晤

2024/6/7 15:51
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（中央社台北7日電）中國外交部發言人毛寧今天宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於6月10日至11日應邀赴俄羅斯下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）出席金磚國家外長會晤。

在6月6日中國外交部例行記者會上，彭博社提問，王毅會否出席6月10日至11日在俄羅斯舉行的金磚國家外長會？金磚國家將就中方提議的有關烏克蘭和平會議向外界傳遞什麼訊號？在中方看來，能夠為結束烏克蘭戰爭找到解決方案的最佳平台是什麼？

當時毛寧表示，金磚機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台。相信屆時各方將就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

毛寧又表示，關於烏克蘭危機，是複雜的問題，沒有簡單的解決辦法。中方鼓勵和支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，中方將繼續以自己的方式勸和促談，與各方保持溝通，共同為政治解決危機積累條件。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1130607

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