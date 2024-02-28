報告：2023中國在歐亞企業併購量及金額大降

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（中央社台北28日電）安永聯合會計師事務所（Ernst and Young）的研究報告顯示，2023年中國在歐洲與亞洲的企業併購數量和金額皆大幅下降。中國在歐洲企業併購數量較上年減少17%，在亞洲則減少11.6%。

美國之音（VOA）報導，安永27日發布的報告顯示，2023年中國企業在歐洲併購的公司較上年減少17%，從2022年的139家降到119家。中國在歐洲的併購交易價值為105億美元（約新台幣3300億），相比上年下降6.7%。

不過，在歐洲最大經濟體德國，中國企業併購案例則有增無減。雖然去年德國推出新的對中戰略，強調中國的軍民兩用政策對德國國家安全構成挑戰，對中國在德國的投資發出警訊，但中國在德國併購企業數量仍提升，從2022年的26家增加到28家，但與2016年的巔峰時期68家相比，跌幅巨大。

安永大中華區戰略諮詢合夥人孫毅表示，中國投資方對歐洲、尤其是德國的企業併購有著很大的興趣。主要涉及技術、媒體、電信、先進製造、移動、醫療保健和生命科學等行業。不過，在政治經濟條件不太有利的情況下，未來一段時間會以較小規模的交易為主。

此外，中國在亞洲的企業併購數量和金額也都大幅下降，2023年併購167家，較上年下降11.6%；總額117億美元，較上年下降10.2%。

報告也提到，近5年中國企業在亞洲的併購活動非常活躍，例如新加坡、哈薩克、韓國和印尼在2023年都躋身中國海外併購10大目的地；而今年開始，沙烏地阿拉伯、伊朗和阿拉伯聯合大公國等國家正式加入金磚國家，將進一步促進中國與新興亞洲國家之間的合作。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130228