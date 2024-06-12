氣候變遷海平面上升 古希臘聖地提洛斯島恐消失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社希臘提洛斯島12日綜合外電報導）科學家示警，隨著氣候變遷導致海平面上升，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的希臘提洛斯島（Delos）恐將於數十年內消失無蹤。

從希臘觀光勝地米科諾斯島（Mykonos）乘船出發，很快就能抵達提洛斯島，這裡是古希臘和羅馬世界最重要的宗教聖地之一。

法新社報導，提洛斯島擁有2000年歷史的建築，周圍環繞著蔚藍的海水，可見到希臘風格和羅馬時期日常生活的縮影。

這座靜謐的愛琴海小島與喧囂的米科諾斯島形成了鮮明對比，米科諾斯島每年吸引數十萬遊客前來度假。

然而，科學家示警，隨著氣候變遷導致海平面上升，數十年內，這處以石獅守衛的神廟聞名於世的遺址恐將永遠消失。

法國雅典學院（EFA）院長查考斯基（Veronique Chankowski）說：「提洛斯島註定將在大約50年內消失。」過去150年來，在希臘政府許可下，法國雅典學院一直對這處遺址進行挖掘。

過去40年一直參與挖掘工作的莫瑞提（Jean-Charles Moretti）告訴記者：「每年春天，我都會發現有新的牆體倒塌。」

查考斯基補充說，在10年間，島上部分地區的海平面上升了高達20公尺。

亞里士多德大學（Aristotelio University）去年一項研究發現，高溫加上高溼度，會顯著影響文化遺產古蹟中某些建材的化學成分，「就像人體一樣，紀念碑也只能承受特定溫度」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1130612