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李強訪澳前夕 澳貿易部長：輸中葡萄酒銷量猛增

2024/6/13 15:24
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（中央社台北13日電）中國國務院總理李強將訪問澳洲。澳洲貿易部長法瑞爾12日表示，中國3月底取消澳洲葡萄酒進口關稅後，4月出口到中國的澳洲葡萄酒銷量猛增，總額8600萬澳元（約新台幣18億元）。

近年中澳關係回暖，李強將在15至18日訪問澳洲4天，是7年來首度到訪澳洲的中國總理。

中澳關係自2020年澳洲要求中國政府調查COVID-19疫情起源後降至冰點。中國2021年3月對澳洲葡萄酒開徵反傾銷稅，稅率最高達218.4%。今年3月29日，中國商務部才宣布終止徵收澳洲葡萄酒的反傾銷稅。

星島日報報導，法瑞爾（Don Farrell）昨天表示，4月出口到中國的澳洲葡萄酒銷量猛增，總額8600萬澳元，並稱當地葡萄酒商應該對未來的銷售量充滿信心。

他還說，中國對澳洲龍蝦的貿易應該盡快恢復，「我們和中國政府都願意消除我們關係中的所有障礙」。

外界普遍認為，中國可能藉李強此次訪問，取消對澳洲活龍蝦的進口「禁令」，這項限制措施已經實施3年多。（編輯：廖文綺/邱國強）1130613

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