美司法部：鳳凰城警方慣常過度用武 執法觀念錯誤

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國司法部今天在一份報告中提出嚴厲批評，稱美國人口第5大城市鳳凰城（Phoenix）的警察經常過度使用武力，這是對美國執法機構缺陷的最新譴責。

法新社報導，司法部表示，亞利桑那州首府鳳凰城警察在與民眾接觸時，有時在抵達現場的幾分鐘內就會訴諸於致命行動，導致緊張情勢迅速升高。

他們也將目標鎖定少數族裔、無家可歸的遊民、患有心理健康疾病的人以及抗議警方行為的團體，司法部稱這是「制度性問題」。

負責民權事務的助理司法部長克拉克（Kristen Clarke）向媒體表示：「鳳凰城警察局使用過度武力，經常在接觸不到幾分鐘或幾秒鐘內，就不合理地升高用武層級。」

她說：「舉例來說，鳳凰城警察朝一名男子開槍，在這名男子倒地後，還朝他射出數發子彈，然後再派出警犬把男子拖回他們身邊。」

「他們造成非比尋常的痛苦，但有長達9分鐘，警方都沒有提供醫療協助。最後，這名男子不幸死亡。」

這份進行長達3年的報告彙整了訪談內容、陪同警察巡邏的民眾說法與隨身攝影機檢視畫面，呼籲全面改革鳳凰城警方執法方式。

美國司法部今天公布的報告指出，鳳凰城警察是美國致命槍擊率最高的地方之一，並依賴「危險的策略」與錯誤的化解衝突概念。

克拉克說：「鳳凰城警察局訓練警察，讓衝突加劇就是化解衝突，這意味著可以動用武力讓衝突加劇，包括使用致命武力，以化解衝突。」

她指出，鳳凰城警察局還積極鼓勵警察使用他們配備的武器，甚至「採用『使用它否則失去它』的政策」，從沒有射出夠多發子彈的警察手中取走配槍。

鳳凰城先前對司法部的監督感到惱火，堅稱鳳凰城警察局知悉存在這些問題，並已做出「有力承諾進行改革」。

但克拉克說，這份報告提出的問題，彰顯出由聯邦政府介入是恰當其分。她說：「這是我們不能指望警察自我監督的一個例子。」

她說：「我們今日公布的調查結果具有重大意義，相關事證嚴重違反了聯邦法律與憲法。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130614