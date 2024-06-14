川普赴華府與共和黨議員會談 盛讚黨內相當團結

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國前總統川普上個月因為封口費案接受紐約陪審團裁決，其面臨的34項指控全部被判有罪後，川普今天來到華府，共和黨國會議員仍熱情相迎，他也盛讚黨內相當團結。

法新社報導，共和黨籍的川普（Donald Trump）明天即將迎來78歲生日，聯邦眾議院的同黨議員以暖壽為由，在國會山莊（Capitol Hill）歡迎他。

距離今年11月美國總統大選不到半年時間，極欲再度入主白宮的川普，正與尋求連任的現任總統拜登（Joe Biden）捉對廝殺。

這是川普2021年離開白宮後首次造訪國會山莊，下午他再會見共和黨籍的聯邦參議院議員。

川普向同黨的參議員發表談話之後指出：「這是很棒的會議，共和黨內部非常團結。」還說他致力於「讓美國再次偉大」。

根據美國媒體引述與會人士的說法，川普稍早會晤同黨眾議員時情緒激昂，且痛斥2021年國會山莊遇襲事件後投票彈劾他的共和黨議員，同時也斥責美國司法部是「齷齪、不懷好意的壞蛋」。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天也跟川普握手並談話，他曾因國會山莊遇襲事件指責川普，直到現在兩人才說上話。

川普此行也出席遊說團體「商業圓桌組織」（Business Roundtable）舉辦的一場會議，並向在場大約90位企業高層，高談他再度入主白宮的願景。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1130614