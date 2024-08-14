南極洲罕見「冬季熱浪」 7月溫度史上同期第2熱

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）英國國家極地研究機構「英國南極勘測」表示，世上最冷的大陸、目前正逢冬季的南極洲，正經歷異常漫長的熱浪。

「英國南極勘測」（British Antarctic Survey,BAS）極地氣候科學家哈里森（Thomas Caton Harrison）本週對法新社表示，南極大陸溫度異常並不罕見，但「溫暖期的持續時間長，卻是少見」。

初步數據顯示，2024年7月全南極地區近地表平均溫度比這個月份正常值高出攝氏3.1度。

這是1979年有紀錄以來，南極洲7月第2熱的紀錄。1979年以來南極最熱的7月紀錄，出現在1981年7月。

根據美國緬因大學（University of Maine）線上發布的數據，7月15日的日平均氣溫為攝氏-34.68度，7月31日為攝氏-28.12度。

8月7日（可取得資料的最新日期），南極洲平均溫度為攝氏-26.6度。

Dronning Maud Land部分地區和威德爾海（Weddell Sea）東部近海部分地區，7月均溫異常，甚至達到攝氏9至10度。

哈里森說，南極洲的冬季常出現日溫度異常，但「值得注意的是長期高溫」。

「非常初步的數據顯示，南極這個冬季可能會異常溫暖。」

南極洲是地球上最冷、風最大、人口最少的大陸，但也難逃全球暖化影響。南極洲極端高溫具有很高的風險，特別是會引發更大的冰層消失。

根據6月發表在英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）的研究，科學家發現南極冰蓋「失控融化」的新臨界點，這是由於溫暖的海水侵入冰層和其所在的陸地之間造成。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130814