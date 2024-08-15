外媒批澳洲前總理親中謬論 挺台從未屬於中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨15日專電）澳洲前總理吉亭近日稱台灣是中國的「不動產」，並表示「台灣的民主並非澳洲的重要利益」引發譁然。外交家雜誌專欄作家魏斯撰文批吉亭說法「荒謬」，台灣從未屬於中華人民共和國，且當其他民主國家崩潰，澳洲自身也將被削弱。

吉亭（Paul Keating）在1991年至1996年間擔任澳洲總理，期間多次發表親中言論，並猛烈批評澳洲參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。近日，他在接受媒體訪問時，稱台灣只是中國的「不動產」（Chinese real estate）。

吉亭的激烈言論迅速引發強烈反應，美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）在接受澳洲媒體訪問時，嚴厲抨擊吉亭的說法為「荒謬」和「愚蠢」，並強調，「台灣不是中國的『不動產』，吉亭應該非常清楚這一點。台灣及其人民擁有自己的民主制度。」

對此，吉亭不甘示弱，再次藉媒體回應，不僅批評裴洛西在2022年訪問台灣是「魯莽之舉」，幾乎導致美中軍事對抗，還表示他所代表的是澳洲的國家利益，「所謂的台灣民主選擇，並非澳洲的核心或重要利益；反倒是像柬埔寨、寮國這些缺乏民主的國家，對澳洲才重要。」

對此，魏斯（Grant Wyeth）於「外交家雜誌」（The Diplomat）撰文批評吉亭對台灣地位及亞洲權力平衡的看法。

魏斯指出，吉亭聲稱台灣「占據了中國的土地」完全是無稽之談，因為台灣從未屬於1949年成立的中華人民共和國（PRC）。主權應源於人民的同意，台灣人一再明確表示不願成為中國的一部分，但吉亭對此卻視而不見，因為這不符合他所認為的亞洲等級體系。

魏斯引用英國政治寓言小說家喬治．歐威爾（George Orwell）的「民族主義筆記」（Notes on Nationalism），指吉亭如同「負面民族主義者」，他的美國懷疑論影響了他對任何情況的看法。這種思維無視不被視為大國的國家和人民，將他們視作大國競爭中的棋子。而在討論台灣地位時，吉亭總是將其與美國掛鉤。

魏斯認為，吉亭把台灣視為一個NPC（非玩家角色），認為這個國家沒有合法的自主權，只是靜靜等待「主要角色」的介入。魏斯指出，「鑒於吉亭曾領導過一個也可能被視為NPC的國家（澳洲），他對小國及其人民的冷漠令人震驚。」

魏斯進一步批評，吉亭使用「所謂」來形容台灣的民主，不僅顯示他對台灣人民的蔑視，也表明他對民主在促進和平、穩定和人類福祉方面的根本作用漠不關心。他和中國共產黨一樣，認為民主在他們所構想的亞洲等級體系中並不重要。

魏斯最後強調，吉亭應重新思考其觀點對澳洲重要利益的影響。當吉亭擔任澳洲總理並推動澳洲融入亞洲的同時，是否意味著澳洲也應向中國共產黨主導的等級體系屈服？還是這種屈服僅針對其他亞洲國家？他最後強調，當其他民主國家崩潰時，澳洲自身的地位也會因此受到削弱。（編輯：唐佩君）1130815