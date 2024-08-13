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澳洲前總理稱台灣是中國「不動產」 裴洛西斥愚蠢荒謬[影]

2024/8/13 15:29（8/13 15:49 更新）
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影片來源：ABC News (Australia)

（中央社記者楊淳卉雪梨13日專電）澳洲前總理吉亭（Paul Keating）近日在媒體訪問時稱台灣是中國的「不動產」。對此，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）接受澳洲媒體訪問時嚴厲批評吉亭的說法「荒謬」、「愚蠢」。

吉亭在1991年至1996年擔任澳洲總理。他多次發表親中言論，並大力批判澳洲參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。他近日接受媒體訪問，再次批判澳洲參與AUKUS協議，只會讓澳洲更加聽命於美國指揮，並稱台灣只是中國的「不動產」（Chinese real estate）。

對此，裴洛西接受澳洲廣播公司（ABC）訪問直言：「這種說法荒謬，台灣不是中國的『不動產』，他（吉亭）應該很清楚這一點。台灣及其人民擁有自己的民主制度。」

裴洛西進一步表示：「我認為這是一個愚蠢的說法。我對吉亭本人並不瞭解，但他做出這樣的發言實在是不明智。」

裴洛西說，他不知道吉亭與中國有何關聯，竟然發表這樣的言論，但這確實不符合亞太地區的安全利益。

台灣外交部9日則嚴正駁斥，強調台澳為理念相近夥伴且具共同戰略利益，吉亭言論與當前地緣情勢互相牴觸，且完全無法反映國際社會主流意見。

吉亭對AUKUS批評及相關言論都曾遭到自由黨的前任澳洲總理莫里森（Scott Morrison），及工黨的現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）駁斥，稱其有違澳洲政策。（編輯：陳承功）1130813

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裴洛西
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