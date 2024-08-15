G20峰會後 巴西將與中國討論長期夥伴關係

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（中央社巴西利亞14日綜合外電報導）巴西總統魯拉今天表示，今年稍晚在巴西會見中國國家主席習近平時，將與中國討論「長期戰略夥伴關係」。

路透社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在一次活動中提到，巴西最大貿易夥伴中國正計劃與巴西研商「一帶一路」倡議，魯拉表示巴西有意願加入。

左派路線的魯拉將在11月里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的20國集團（G20）領袖峰會過後，在巴西首都巴西利亞（Brasilia）接待進行國是訪問的中國國家領導人習近平。

不過魯拉也指出，他不希望巴西與中國的關係發展，損害巴西與美國之間的關係。巴西和美國是西半球兩個最大的民主國家。

魯拉說：「我們希望我們的經濟比以往任何時候都更加強大，因此我們需要尋找合作夥伴。」

「不要認為我們想與美國衝突。相反的，我希望美國站在我們這邊，就像我希望中國站在我們這邊一樣。」

巴西和中國都是主要新興經濟體金磚五國（BRICS）集團的成員。

魯拉也表示，巴西政府致力加強與各國的外交關係，他將於2025年3月訪問日本。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130815