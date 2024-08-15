紐西蘭總理欲改組國防部隊 外交政策專注傳統盟邦

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，將對國防部隊進行改組，並「重置」外交政策，以與傳統盟邦保持一致。

法新社報導，盧克森在他自去年上任以來首次重大外交政策演講中表示，紐西蘭不能再仰仗地理位置所帶來的「光榮孤立」。

盧克森告訴總部位於雪梨的外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）：「我們外交政策重整的基礎是與長期夥伴合作。」

盧克森說，紐西蘭將尋求加強與傳統夥伴的合作，例如美國、英國、北大西洋公約組織（NATO）和太平洋鄰國；他指出，這些是「我們最熟悉且具有深厚信任基礎」的國家。

這將是紐西蘭多年來與中國建立更密切經濟關係後的顯著轉變。

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盧克森承認，中國仍然是紐西蘭最大的貿易夥伴，也「無疑是具有影響力的國家」；但他表示，不同的價值觀意味著「在某些議題上，我們無法也不會達成共識」。

盧克森勾勒出區域地緣政治的「巨大改變」，並示警紐西蘭必須洞察區域衝突的風險；他說，紐西蘭也將必須成為參與者與貢獻者，而非只是感興趣的旁觀者。為此，國防檢討預計將把重點放在更新和升級國家的軍事能力。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130815