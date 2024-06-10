紐西蘭：中國總理李強將於本週來訪 7年來首見

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（中央社威靈頓10日綜合外電報導）紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，中國國務院總理李強將於本週稍後來訪，為7年來首位訪問紐西蘭的中國總理。

路透社報導，盧克森在聲明中說，他將熱烈歡迎李強來訪，並盼這次的訪問將對兩國合作領域的交流帶來寶貴機會。

盧克森說：「全球前景充滿挑戰，使得在關係到紐西蘭的關鍵議題上與中國分享觀點、進行接觸格外重要。」

李強將是繼3月底的中國外交部長王毅以來，今年第2位高調訪紐的中國高階官員。

紐西蘭向來是五眼聯盟（Five Eyes）這個成員含美國的情報分享聯盟之中，對中國抱持溫和立場或較不發聲的一個。然而，近年來威靈頓當局也開始日益頻繁地公開討論其眼中北京各項令人憂心舉動。

根據會後發布的聲明，王毅3月訪紐期間，兩國外長除了討論太平洋區域的貿易、商業和安全議題，也談及兩國具有「分歧的領域」，包括人權和新疆、香港與西藏的狀況。

中國是紐西蘭最大貿易夥伴。根據紐西蘭統計局通報，在2024年3月為止的會計年度中，雙邊商品服務貿易額直逼380億紐元（新台幣7530億元）。

盧克森今天表示，他有信心紐中貿易活動會持續攀升，成為政府力拚10年內讓出口額倍增這個目標的支柱。

紐西蘭政府尚未公布李強訪問的日期。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130610