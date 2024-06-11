李強將訪澳紐 擬取消澳洲活龍蝦進口禁令

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（中央社台北11日電）中國國務院總理李強將訪問澳洲及紐西蘭，澳洲總理及外長為此不去參加在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，外界預計中國可能藉此訪問取消對澳洲活龍蝦的進口「禁令」。

澳洲及紐西蘭是「五眼聯盟」（Five Eyes）成員，與美國、英國及加拿大情報機構合作，因應中國影響力擴張。

目前中國、澳洲及紐西蘭皆未正式公布李強訪問日期，但紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）10日表示，李強將於本週稍後來訪，為7年來首位訪問紐西蘭的中國總理。

盧克森表示，有信心紐中貿易活動會持續攀升，成為政府力拚10年內讓出口額倍增這個目標的支柱。

香港星島日報今據「澳洲人報」指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預計6月16日與李強在坎培拉進行雙邊會談，隨後李強將前往伯斯出席澳企CEO圓桌會議，屆時大型礦業公司、銀行和農貿出口商等與中國有業務往來的高層將參加會議。

香港南華早報4月引述知情人士表示，李強預計在6月第三週訪問澳洲，這是李強2023年3月就任總理以來首次訪澳，鞏固北京和坎培拉改善中的經濟關係。

雖然李強此次訪問的主要議題未知，南早引述知情人士稱，「預計對澳洲活龍蝦的非正式禁令也將被取消，作為雙方恢復正常和友好貿易關係的訊號」；這項限制措施已經實施3年多。

澳洲一家海鮮供應商表示，在中國3月取消對澳洲葡萄酒的反傾銷和反補貼關稅後，事情正在朝著積極的方向發展。

中澳關係自2020年澳洲要求中國政府調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源後降至冰點。2021年3月26日，中國商務部公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅。

澳洲工黨政府2023年5月上台後，中澳關係回溫，中國逐步取消對澳洲的大麥、煤炭及葡萄酒等商品的貿易壁壘，活龍蝦是少數剩下的貿易限制。（編輯：唐佩君/謝怡璇）1130611