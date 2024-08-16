颱風安比襲日本 千葉縣將進入暴風圈逾600班機停飛

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日媒報導，威力非常強的今年第7號颱風安比逼近日本，伊豆群島南部已進入暴風圈，中午前後千葉縣可能進入暴風圈。航空公司已決定東京羽田機場、千葉縣成田機場起降的班機逾600班停飛。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳資訊報導，颱風安比今天上午10時（台灣時間9時）左右在東京的八丈島東北110公里外海以每小時20公里的速度朝北前進。

颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間之最大陣風每秒60公尺，自中心起半徑130公里以內颳起風速每秒25公尺以上的暴風。

今天上午，伊豆群島南部已進入颱風安比暴風圈，伊豆群島出現強風，中午前後，千葉縣可能進入暴風圈，預料關東地區將出現強風豪雨，戶外招牌可能被吹走、行駛中的卡車可能被強風吹翻。

受颱風影響，出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），造成屋舍浸水、土石災害的危險度急遽增高。

日本氣象廳呼籲，即使颱風安比沒登陸，民眾盡量勿做不必要的外出，最好待在安全的地方。

東海道新幹線今天全天東京與名古屋之間的北上南下列車停駛。東北新幹線等也是今天上午11時左右起部分列車停駛。湘南新宿線等的首都圈電車部分列車停駛。

航空方面，羽田機場、成田機場起降的國內線與國際線共計逾600班班機停飛。

上午10時許，關東地區共有約1060戶停電。其中，千葉縣的多古町、東金市、山武市、香取市等約580戶、東京的町田市約480戶停電。（編輯：田瑞華）1130816