本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/300
首頁 / 國際

印度辦南方世界高峰會 氣候變遷與新科技成焦點

2024/8/18 15:09（8/18 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度主辦的南方世界之聲高峰會落幕，外交部長蘇杰生在臨時召開的記者會中表示，氣候變遷的議題與新科技帶來的挑戰，是這次峰會備受關注的議題。中央社記者李晉緯新德里攝 113年8月18日
印度主辦的南方世界之聲高峰會落幕，外交部長蘇杰生在臨時召開的記者會中表示，氣候變遷的議題與新科技帶來的挑戰，是這次峰會備受關注的議題。中央社記者李晉緯新德里攝 113年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里18日專電）印度主辦的南方世界之聲高峰會落幕，外交部長蘇杰生在臨時召開的記者會中表示，氣候變遷的議題與新科技帶來的挑戰，是這次峰會備受關注的焦點。

印度主辦第3屆南方世界之聲高峰會（Voice of Global South Summit），共有123個國家參加，當中不含中國與巴基斯坦，峰會有21個國家的元首或政府首長級人士、34名外交部長及另外118名部會首長參與。

所謂南方世界（Global South）又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家。

這次峰會的主題是「強化南方世界力量 實現永續未來」（An Empowered Global South for a Sustainable Future），峰會的領導人會議由印度總理莫迪（Narendra Modi）主持。

莫迪在致詞時指出，南方世界之聲協助非洲聯盟（African Union）成為20國集團（G20）常任成員，關注氣候變遷因應、健康與糧食安全、能源問題，也處理恐怖主義、分離主義、極端主義，還有科技上的挑戰和過時的國際架構等議題。

此外，莫迪也談到印度本身的發展，舉出包括「生活任務」（Mission LiFE）、屋頂裝設太陽能板、統一支付介面（UPI）等，都是印度正與全球各國經驗分享的例子。

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）在臨時召開的記者會中表示，此次峰會的重點是要共同應對南方世界或發展中國家面臨的挑戰。

蘇杰生在分享峰會相關細節時提到，氣候變遷問題受到關注，許多領導人也談到新技術帶來的挑戰等問題。

蘇杰生表示，氣候議題是峰會中極受關注的焦點，幾乎每位領導人都談到極端天氣的問題，許多人也提到碳排放帶來的挑戰與日益嚴重的污染問題。

他說：「與永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）相關的議題十分廣泛，其中許多是與資源有關，且疫情留下的傷痕仍清晰可見。」

至於新技術帶來的挑戰，蘇杰生表示，峰會中提到了人工智慧、網路的虛擬世界，以及該如何為這樣的新時代儲備人力資源，也具體關切到該如何降低數位落差等面向。

印度過去幾年一直將自己定位為在國際間具發言權的角色，並向國際提出對南方世界或發展中國家的關切、挑戰和期許。

去年擔任20國集團（G20）輪值主席國，印度為了造福南方世界，也將議題聚焦於包容性提升、數位創新、氣候變遷因應、公平的全球醫療服務等。（編輯：周永捷）1130818

#20國集團
#外交部長
#印度
#氣候變遷
#莫迪
#莫迪
#世界
#蘇杰生
#非洲聯盟
#非洲聯盟
莫迪
鴻海印度複合式宿舍啟用 劉揚偉：永續經營里程碑劉揚偉缺席鴻海線上法說會 低調前往印度會莫迪
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台大與台南農改場合作 用AI提升農業生產效率
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：