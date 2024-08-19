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颶風厄尼斯托威力再增 挾強風豪雨威脅美加沿岸

2024/8/19 10:55（8/19 11:06 更新）
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百慕達史密斯教區。（路透社）
百慕達史密斯教區。（路透社）
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（中央社邁阿密18日綜合外電報導）颶風厄尼斯托（Ernesto）今天遠離美國東岸後威力再次增強，在襲擊波多黎各與百慕達之後，挾帶強風豪雨威脅美國與加拿大沿岸地區。

法新社報導，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，颶風中心預計將於明天稍晚至後天掃過加拿大東部省分紐芬蘭（Newfoundland）東南方附近，對北美大西洋沿岸居民與度假遊客帶來危險。

美國國家颶風中心說：「海灘遊客應知海浪可能危及生命，離岸流亦有巨大風險，如果救生員提出建議，就應該遠離水面。」

厄尼斯托本週稍早肆虐波多黎各（Puerto Rico），導致逾60萬戶停電；昨天又直襲百慕達（Bermuda），造成7成用戶無電可用。

「皇家報」（The Royal Gazette）今天報導，百慕達國家安全部長威克斯（Michael Weeks）說，百慕達「安然度過颶風厄尼斯托的侵襲，沒有傳出任何人員傷亡或重大事件」。

截至今天下午5時，美國國家颶風中心最新通報指出，厄尼斯托最大持續風速為每小時120公里，在最高5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）颶風風力等級中列為1級，風速預計還會在夜間增強。

國家颶風中心表示，厄尼斯托掀起的風浪正在影響巴哈馬、百慕達、美國東岸與加拿大大西洋沿岸部分地區。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130819

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颶風厄尼斯托挾強風豪雨來襲 百慕達大規模停電
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