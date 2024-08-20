南韓證實北韓軍人越境投誠 本月第2名脫北者

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（中央社首爾20日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，一名北韓人徒步越過戒備森嚴的兩韓邊界，逃到南韓。

南韓軍方今天表示，他們在朝鮮半島東部的軍事分界線發現「一名疑似北韓人，並已將人交給有關當局」。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，這名叛逃的北韓軍人曾是一名上士。他在逃亡時曾獲得南韓軍方一些引導。

當地媒體報導，這名脫北者沿著東部江原道（Gangwon）濱水道路行走，有關當局發現他時，他的身上穿著北韓軍服。

這是本月第2起北韓人成功叛逃案。本月8日也有一名北韓人成功跨越兩韓黃海邊界抵達南韓，

法新社報導，自1950年代朝鮮半島因戰爭分裂以來，已有數萬名北韓人逃到南韓，但多數人是先經陸路邊境進入中國。

南韓統一部的初步數據顯示，今年截至6月約有105名北韓人叛逃。

南韓梨花女子大學（Ewha Woman's University）教授朴元坤（Park Won-gon）表示，北韓叛逃人數增加顯示「北韓的內部局勢糟糕」。

朴元坤提到有關北韓發生洪災的報導，北韓官方媒體的畫面顯示，領導人金正恩親自出馬指揮救災。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130820