南海緊張升溫之際 菲美將會商明年軍事活動

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（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）菲律賓與美國訂於下週舉行菲美「相互防禦理事會暨安全接戰理事會」（MDB-SEB）會議，規劃明年兩軍共同舉行的活動，並討論相互關切的事宜。

這場會議將於29日在菲律賓北部碧瑤市（Baguio）的菲律賓軍校舉行，由菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）與美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）共同主持。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）昨天表示，MDB-SEB會議是菲美雙方討論及擬訂國防和安全政策方向的關鍵場合，今年的會議將敲定2025年兩軍的活動與交流，包括聯合軍事演習在內。

巴迪亞並說，MDB-SEB機制進一步強化菲美之間的合作，確認兩國對共同防禦條約（MDT）的共同承諾，並在以法治為基礎的國際秩序下，共同追求印太地區的自由與開放。

菲律賓與美國於1951年簽署共同防禦條約，同意在對方遭到「武裝攻擊」時相互馳援。

今年的菲美MDB-SEB會議將在菲中南海緊張局勢再次升高之際舉行。

8日上午，兩架中國空軍多用途戰機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥為「危險及挑釁行為」；19日清晨，中國與菲律賓海警船艦在仙賓暗沙周邊海域碰撞，菲船出現破洞及凹陷。

菲律賓國安顧問安約（Eduardo Año）與美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日通話，對中方的「非法、侵犯性及危險行動」表達「嚴重關切」。

隨著南海動蕩加劇，菲美透過MDB-SEB機制規劃的活動也不斷增加。

2018年時，菲美同意舉辦的軍事活動只有261場，而在去年的MDB-SEB會議上，雙方為今年批准的軍事活動已超過500場。（編輯：陳承功）1130823