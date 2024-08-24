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習近平10月將訪俄羅斯 出席金磚國家峰會

2024/8/24 21:08
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（中央社台北24日電）俄媒報導，中國國家主席習近平將出席10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家領導人峰會。

據俄羅斯衛星通訊社今晚報導，中國駐俄羅斯大使張漢暉作出上述表示。

張漢暉在回答有關中國領導人是否會出席10月在喀山舉行的金磚國家峰會時說：「計劃進行訪問，計劃出行，他將出席峰會。」

金磚國家峰會將於10月22日至24日於喀山登場。成員包括俄國、巴西、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國。

俄羅斯1月1日起接任金磚國家輪值主席國，並拋出加強多邊主義、促進全球公平發展與安全的口號，輪值期間預計將籌劃200多場政治、經濟及社會活動。

中國國務院總理李強近日訪問俄羅斯，當地時間21日下午在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤。蒲亭表示，他將於10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會歡迎習近平的出席。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1130824

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