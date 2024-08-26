FBI前幹員藉臥底三K黨經驗示警 美大選恐現極右暴力

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（中央社邁阿密25日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）前幹員摩爾（Joe Moore）花了許多年滲透臥底白人至上主義組織「三K黨」（Ku Klux Klan），他在新書中示警，美國2024年大選可能遭受極右翼暴力打擊。

英國「衛報」（The Guardian）報導，摩爾花了10年滲透佛羅里達州的三K黨分部，調查執法部門與三K黨的長期關係，他肩負的任務包括破壞3名擔任監獄守衛的三K黨成員的謀殺陰謀。

摩爾曾是美國陸軍狙擊手，如今他出了新書「白袍與破裂的警徽」（White Robes and Broken Badges，暫譯），詳述他的臥底經驗，並將他學到的教訓應用在許多人擔心受到極右翼和白人至上主義團體影響的美國大選。

路透社與民調機構「益普索」（Ipsos）今年5月執行的調查結果顯示，2/3的美國受訪者擔心11月5日大選後出現政治暴力。

摩爾說：「遺憾的是，我認為這不只與這次大選有關，而是與我國史上任何時期都有關係。」他說，極右翼意識形態有兩個根源，「第一個是地理上的根源，例如在一個當地信仰體系包含這種意識形態的地方長大；第2個是源於世代相傳」。

摩爾2010年代住在佛州蓋恩斯維爾（Gainesville）附近，他在佛州與白人至上主義者打交道，晉升為三K黨安全官「大騎士鷹」（Grand Knighthawk），曾破壞3名擔任監獄守衛的三K黨成員謀殺一名非裔前受刑人的陰謀，並搞垮三K黨重要人物「巨龍」（Grand Dragon）沃德（Jamie Ward）和「獨眼巨人」（Grand Cyclops）紐康（Charles Newcomb）。

摩爾在書中敘述，他第一次滲入三K黨時，阻止了這個國內恐怖組織暗殺當時在競選的歐巴馬（Barack Obama）的陰謀，並目睹三K黨利用歐巴馬當選一事作為集結口號和招募工具，在白人民族主義右翼內部煽風點火。

摩爾說，他在專制國家目睹過的事物，都不像美國現在要面對的情況這麼令他害怕，「我們該害怕嗎？2024年大選就要到了，民主本身就在選票上，答案是肯定的，我們應該心懷恐懼」。

摩爾說，他試圖維持政治中立，否則可能犯錯。但找到對的人揭發他所發現的腐敗是一件很困難的事，他指稱佛州官員並不想聽他描述三K黨如何滲透執法部門。

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他說，「情況比官員們願意承認的更普遍也更嚴重」，州級官員出面說，沒有資訊顯示問題比他們手上的案件更嚴重，「但我有一份警官名單，他們是活躍成員，積極招募其他人，也將活躍三K黨成員送入執法部門招聘流程」。

三K黨或許不如以前有力，但已有其他白人民族主義組織吸收三K黨的訊息和成員，例如「守誓者」（Oath Keepers）、「百分之三者」（Three Percenters）等民兵團體和運動。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130826