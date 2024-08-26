紐西蘭Milkio奶油用印度原料涉廣告不實 罰款832萬

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（中央社威靈頓26日綜合外電報導）紐西蘭乳品公司Milkio的奶油使用印度進口原料，卻謊稱是「100%純紐西蘭」產品，今天被判罰26萬1452美元（新台幣832萬元）。

法新社報導，Milkio Foods Limited因對其奶油產品的來源做出不實陳述，而遭到紐西蘭的商務委員會（Commerce Commission）告上法院。

紐西蘭商務委員會在聲明中表示，總部位於漢密爾頓（Hamilton）的Milkio在其酥油產品來源方面誤導顧客，「聲稱是『100%純紐西蘭』，其實核心原料是從印度進口」。

農牧主導的紐西蘭產業界對其出口的高品質乳品引以為傲，外國消費者渴望買到紐西蘭肥美牧場產出的牛奶和奶油。紐西蘭商務委員會發言人霍恩（Vanessa Horne）說：「Milkio利用這個名聲來推銷自己的產品。」

Milkio還被控提供不實且不完整的資料，以獲得紐西蘭製國家級品質認證「銀蕨標章」（FernMark）。

Milkio對15項違反紐西蘭公平交易法的罪名認罪，包括廣告不實，以及在未經適當授權下使用銀蕨標章和許可證號。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1130826