喬治亞州更改選務規定恐影響計票認證 民主黨提告

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國喬治亞州選舉委員會月初通過新規定，允許地方選舉官員認證選舉結果前進行調查。民主黨今天對該委員會提出告訴，指其修改選舉認證程序的決定違法，可能在選舉日造成混亂。

民主黨今天發布新聞稿指出，這項訴訟是要預防共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在喬治亞州選舉委員會的「盟友」阻撓選舉結果的認證。

「認證選舉結果是簡單且必須完成的程序。這起訴訟旨在確保喬治亞州選舉委員會無法藉由認證程序來延遲、阻擋選舉結果，罔顧選民的意志。」

根據民主黨的訴訟書，喬治亞州選舉委員會在8月6日以3比2的票數通過2項新規定。根據這些新規定，地方選舉官員認證選舉結果前必須進行「合理調查」，並允許郡委員會成員「檢查選舉過程中產生的所有選舉相關文件」。

民主黨要求法院明確表示，選舉委員會有義務完成認證，地方選舉官員不能延遲認證；若有選舉舞弊或異常的指控，應該由法院處理，而非地方選舉委員會。

紐約時報（The New York Times）今天報導，投票通過新規則的委員強調，不會允許官員忽視喬治亞州規定的認證截止日期。不過，民主黨說，喬治亞州一些地方選舉官員過去已經嘗試延遲或拒絕認證；而這些新規定更增加不確定性，可能影響整個州的計票程序。

紐時稍早報導，選舉監察組織和民主黨曾指控3名支持新規定的委員，質疑他們與川普陣營合作，川普如果輸掉大選，他們將會拒絕認證喬治亞州的選舉結果。

根據報導，川普當時曾在造勢活動稱讚這3人是「為誠實、透明、勝利而戰」。喬治亞州選舉委員會正以非常積極、正面的方式運作。

川普2020年尋求連任，輸給民主黨的拜登（Joe Biden），但川普拒絕承認敗選，質疑選舉有舞弊及非法行為。隔年1月6日國會進行選舉結果認證時，大批川普的支持者闖入國會山莊，暴動造成包括1名警察在內共5人喪生。

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今年大選是否會重現混亂成為關注焦點。美國雜誌滾石（Rolling Stone）7月底報導，全國數千名地方選舉官員將在各郡認證選舉結果，其中有川普的支持者相信他2020年勝選被偷走的謊言與陰謀論，試圖在11月的選舉幫助川普。

報導指出，滾石雜誌與獨立記者格拉維（Justin Glawe）的網站「美國末日」（American Doom）調查，亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納、及賓州等搖擺州有70名地方選舉官員支持川普、相信川普散播的2020年選舉陰謀論，其中至少20人近年在不同選舉中都拒絕或延遲認證選舉結果。（編輯：田瑞華）1130827