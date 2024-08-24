北韓強烈譴責美調整核戰略 稱將繼續發展核實力

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（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓今天對美國總統拜登（Joe Biden）今年批准的修訂版核武戰略計畫表達嚴重關切並強烈譴責，稱將按既定時間表發展核武力。

路透社報導，北韓外交部以北韓正式國名表示：「朝鮮民主主義人民共和國將一如既往，從各方面加強戰略實力，以控制和排除各種可能因美國危險的核態勢調整所引發的安全挑戰，並堅決應對任何形式的核威脅。」

北韓外交部在透過官媒北韓中央通信社（KCNA）發表的聲明中指出：「其他主權國家為應對美國日益增長的核威脅而加強防禦能力的努力，絕不能成為美國為侵略和挑釁地調整核態勢而擴充核武的藉口。」

聲明提到：「無論美國如何極力誇大來自其他國家的『核威脅』，朝鮮民主主義人民共和國將根據既定時間表，推進發展足夠且可靠的核武力，堅定捍衛國家主權和安全利益。」

「紐約時報」（The New York Times）日前報導，白宮首次同意為因應中國核武快速擴張，須重新定位美國嚇阻策略。白宮本月20日表示，這項機密核子戰略計畫並非針對單一國家或威脅。

中國外交部21日表示，中方對有關報導表達嚴重關切。報導稱，這項計畫也是為了讓美國做好準備，應對中國、俄羅斯和北韓可能合作帶來的核威脅。（譯者：王嘉語/核稿：曾依璇）1130824