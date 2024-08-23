賀錦麗與川普大不同 民主黨基層喻「光明與黑暗」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟芝加哥23日專電）民主黨全代會22日結束，期間黨內政治明星輪番助講，許多人都不免提到民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的「對比再明顯不過了」。多名黨代表說，兩人帶來的正負能量猶如「光明與黑暗」。

民主黨19日起召開4天的全代會，賀錦麗（Kamala Harris）22日登台演說宣告接受民主黨的提名後結束。主辦單位從上空放下無數顆紅白藍氣球，黨代表把氣球當排球打，玩得不亦樂乎，氣球爆破聲此起彼落，讓背景音樂Freedom聽起來更加振奮。

「這次大會在美國歷史上是如此令人激動的時刻。我們將在11月選出第一位女性總統，可以感受到興奮的氛圍，」來自羅德島的民主黨執行幹部貝德（Sam Bader）說。「每個人在唱歌、跳舞，笑得開心，也感動到哭。」

貝德說，賀錦麗與川普（Donald Trump）的選戰是強烈的對比，就像這幾天大家一直反覆在講的觀點，可以說是「光明與黑暗」，川普的選戰充滿負面論點、對自由的限制、仇恨和偏見，賀錦麗則告訴民眾，他們的選舉是為了人們。

「一方是檢察官，另一方是罪犯，就這麼簡單。一方會為我們努力，讓國家更好，另一方為了自己而損害我們的利益。」麻州的黨代表利斯（Michael Lis）說。

來自紐約州的席維爾斯坦（Matthew Silverstein）對中央社說，「這次全代會確實是非常激勵人心。會場裡充滿活力與能量」，賀錦麗曾經是檢察官，「她是鬥士，會為我們挺身而出」，川普「除了讓我們陷入困境，什麼也沒做」。席維爾斯坦是已婚的同志，他和先生領養一名小孩。他說，他們想要透過代理孕母和試管嬰兒技術生育小孩，目前對他們來說還有些困難，「這是所有美國人都該有的權利。共和黨想要拿走我們的自由，我們絕不能讓這樣的狀況發生」。

阿吉克姆（Kim Agyekum）說，這次全代會正凸顯出民主黨與共和黨的差別，民主黨充滿能量和歡樂，共和黨則在散播恐懼和仇恨，「他們只有恐懼、仇恨和消極，而我們擁有的是喜悅、積極和對美國未來的願景」。

紐約州聯邦眾議員克拉克（Yvette Clarke）說，美國總統拜登（Joe Biden）不僅帶美國走出疫情，讓經濟回到常軌，他決定不再連任，同時想到要確保讓女性也有機會當總統，激發支持者的熱情，「我們真的欠他一份深深的感謝」。

克拉克是來自牙買加移民的後代。她的母親尤娜（Una ST）說，「我們移民到美國，追求更好的生活，為了孩子的教育，確保他們能成功。賀錦麗非常理解，她是移民之女，知道努力工作的艱辛，以及幫助他人向前進的意義。」

尤娜說，紐約州的加勒比海社群、加勒比海地區的人們都非常興奮，積極募款並確保每個人都要完成投票登記，「我們將能創造歷史」。（編輯：陳承功）1130823

許多參與民主黨全代會的黨代表都說，這次大會很不可思議，會場充滿能量與活力。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日