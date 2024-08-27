輝達將公布第2季財報 營收預估增逾1倍

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）明天發布的財報可能指出，第2季營收成長1倍以上，但習慣輝達亮眼業績的投資人將抱有更高期望。

路透社報導，輝達今年股價已飆升超過150%，市值增加1.82兆美元，將標準普爾500指數（S&P 500）推升至新高。

輝達預估本益比約為37倍，而包括這家晶片製造商在內的基準指數中，排名前6的科技公司平均本益比約為29倍。

包括微軟（Microsoft）在內的科技巨頭一直在斥巨資建設人工智慧基礎設施，並持續購買輝達強大的繪圖處理器（GPU）。

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根據倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）截至8月23日的數據，輝達第2季營收預估年增約112%，達286.8億美元，不過由於為滿足不斷成長的需求而增加的生產成本，經調整後毛利率可能比第1季下滑逾3個百分點至75.8%。

西諾佛信託公司（Synovus Trust）投資經理人摩根（Dan Morgan）表示：「他們不僅是晶片的基準，也是整個AI的基準。」西諾佛信託公司持有的美國大型科技公司股票包括輝達。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130827