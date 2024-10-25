黎巴嫩危機 法國召開國際會議募得逾250億人道援助

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國今天針對黎巴嫩危機在巴黎召開國際會議，一共募得約8億美元（約新台幣257億元）人道援助資金，但在以色列與黎巴嫩真主黨持續作戰之際，這場會議取得的外交進展很少。

法新社報導，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在會議結束時告訴與會者，「我們合計聯手募集到8億美元的人道援助資金」，另有「2億美元資金將提供給維安部隊」，使得總金額來到約10億美元。

法國設定了為黎國募集5億歐元援助的目標，較聯合國最初的訴求多了1億歐元，而會議成果遠遠超過目標。

巴霍表示，自9月底以來，黎巴嫩已有超過2500人在戰鬥中喪命，「將近100萬人」流離失所。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，引爆以哈之間的加薩戰爭。

背後有伊朗撐腰的黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）為表支持巴勒斯坦人，朝以色列駐紮邊境的陣地開火。雙方隔著邊界交火1年後，以色列發動地面攻勢，攻擊黎巴嫩南部的真主黨。

儘管各界頻頻呼籲停火，但在以色列、伊朗等重要角色缺席，美國只派國務卿布林肯（Antony Blinken）的副手參與的情況下，巴黎會議的外交進展有限。（譯者：楊昭彥）1131025