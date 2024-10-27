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法屬加勒比海島嶼持續暴動停電 當局延長宵禁措施

2024/10/27 14:17
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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國海外屬地瓜德羅普（Guadeloupe）今天維持宵禁措施，並竭力恢復供電。當局指控是罷工能源工人暗中破壞當地電力。

法新社報導，加勒比海法國屬地瓜德羅普島及馬丁尼閣島（Martinique）的群眾在不滿生活成本高漲下，連續數週走上街頭，且不時看到暴力情事。受到動亂影響，馬丁尼閣已實施16天宵禁。

瓜德羅普則是於昨天完全失去電力後，連續2晚實施宵禁，「以確保安全與安寧」。

24日晚間，瓜德羅普隨處可見縱火痕跡，各處也都設置了路障。

法國電力集團（EDF）表示，受停電影響的38萬人中，已有2/3恢復供電。當局指控罷工人員封鎖賈瑞發電廠（Jarry power station）發動機、切斷島上供電。

地區政府首長洛斯巴爾（Guy Losbar）表示，他對工人的行徑感到「憤怒」。

在人口約有35萬的馬丁尼閣島，當局表示，儘管實施宵禁，仍有約50名蒙面「麻煩製造者」在兩區架起燃起熊熊烈火的路障。

當局說，前幾晚也曾發生槍擊、卡車被竊、加油站遭洗劫的事件。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131027

#法國
#法新社
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