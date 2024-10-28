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立陶宛國會大選決選 中左翼反對派可望勝出

2024/10/28 11:44（10/28 12:54 更新）
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圖為立陶宛社會民主黨主席布林克維邱特（前）13日發表談話。（路透社）
圖為立陶宛社會民主黨主席布林克維邱特（前）13日發表談話。（路透社）
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（中央社維爾紐斯27日綜合外電報導）初步結果顯示，立陶宛中左翼反對派預料將在國會選舉中獲勝。此前競選活動議題多半圍繞在民眾對生活成本和社會不公的疑慮。

法新社報導，社會民主黨（Social Democratic Party）在141名議員組成的國會中，以50席領先，目前情勢看來，有望組成聯合政府。

社民黨領袖布林克維修特 （Vilija Blinkeviciute）在結果公布時表示感謝。她說：「選舉結果顯示，立陶宛人民希望改變，他們需要一個截然不同的政府。」

有鑑於對鄰國俄羅斯的安全疑慮，作為北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）成員國的立陶宛，任何權力轉移預計都不會改變其對烏克蘭的堅定支持。

擁有280萬人口的立陶宛擔心，如果莫斯科在烏克蘭拿下勝利，立陶宛可能成為其攻擊目標。

德國「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute）指出，立陶宛對烏克蘭的援助占其經濟規模的1.64%，比例位居全球前3。

立陶宛也是北約國家中，國防支出占國內生產毛額（GDP）比例最高國家之一，今年支出占3.2%，遠高於北約的2%目標。

初步結果顯示，執政的保守派政黨「祖國聯盟」（Homeland Union）取得27席，位居第2；反建制政黨「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）預計贏得19個席次。

分析人士警告，社會民主黨在組建政府方面恐遇挑戰，尋求成立3黨聯盟的目標可能有困難。

社會民主黨目前已排除與「尼穆納斯的黎明」聯合組閣的可能性，但分析人士表示，如果沒有他們，可能很難組成一個穩定政府。

政治分析家烏博奈特（Rima Urbonaite）告訴法新社：「可能沒人真正贏得這次選舉。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131028

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布林克維修特
立陶宛國會大選 中間偏左在野黨稱試圖組聯合政府
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