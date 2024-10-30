美敲定對中國投資禁令 中國商務部：已嚴正交涉

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（中央社台北30日電）美國政府最新宣布，限制美國企業和個人在半導體、人工智慧（AI）和量子領域對中國進行投資，新規明年起生效。中國商務部今天表示，已向美方提出嚴正交涉，並保留採取措施的權利。

根據中國商務部官網，商務部新聞發言人對此作上述表示。

這名發言人說，美方泛化國家安全概念，提出對中國歧視性投資限制措施，是典型的非市場做法。美方限制措施涉及晶片、人工智慧、量子計算等領域，「與這些領域相關的絕大多數行業並不涉及國家安全，但都將受到美方禁令限制」。

他聲稱，這將干擾中美兩國企業正常經貿合作，損害中美兩國企業利益。中方注意到，很多美國商協會和企業提出，「美國對中國的投資限制將導致美國企業將中國市場讓給其他國家競爭對手，嚴重損害美國自身利益」。

他說，希望美方釐清經貿領域國家安全邊界，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良好環境。

美國總統拜登去年8月簽署涵蓋半導體和微電子、量子資訊以及特定人工智慧系統3個產業的行政命令，財政部根據指示而於今年6月提出有關規範。這些規範10月28日定案，明年1月2日生效。

美國財政部說，這些技術「是次世代軍事、網路安全、監控和情報應用的核心」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131030