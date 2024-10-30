北韓出兵敏感時刻 俄副外長訪北京會王毅

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（中央社台北30日電）美國國防部指出，北韓已派出約一萬名軍人到俄羅斯進行訓練，並將於未來幾週前往烏克蘭作戰。值此之際，中國外長王毅今天在北京會見了俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，王毅在會見時提到了稍早前喀山金磚峰會的特殊意義。他表示，「此次峰會保持了金磚國家的上升勢頭，有助於全球南方的團結和力量增長」，並強調中俄在最近的接觸中達成新的重要合作協議。

魯登科指出，俄中關係處於高水平，並強調了兩國領導人之間的密切接觸對雙邊關係的重要性。

魯登科這次訪問北京之行的議程以雙邊關係問題為基礎。據陸媒界面新聞，會見王毅前，魯登科28日與中國外交部部長助理劉彬，針對俄中關係和上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）框架內的合作進行雙邊磋商。

劉彬表示，中俄外交部要推動雙方各領域合作持續健康穩定順利發展。作為上合組織輪值主席國，中方願與俄方聚焦地區安全、發展和治理，推動上合組織取得更大發展。

魯登科指出，俄方願與中方共同努力，不斷豐富俄中關係內涵，同時將全力支持中方擔任上合組織輪值主席國工作，推動組織各領域合作向更高水平邁進。

此外，魯登科還與中國外交部副部長孫衛東就亞太問題舉行磋商，並會晤中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明。

據路透社，俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵後，魯登科一直參與發展俄羅斯與北韓的關係。

在俄羅斯出兵烏克蘭兩個月前，魯登科表示，後蘇聯地區國家將永遠是俄羅斯地緣政治優先事項之一。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131030