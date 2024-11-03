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玻利維亞軍事哨所遭占領 當局：200名士兵被劫持

2024/11/3 05:36
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（中央社拉巴斯2日綜合外電報導）南美洲國家玻利維亞傳出有武裝團體占領軍事哨所，前總統莫拉萊斯的支持者遭控是幕後黑手，玻國外交部今天稱至少200名士兵被劫持為人質，雙方僵持局面加劇。

法新社報導，玻利維亞外交部指出，昨天恰巴雷省（Chapare）有3個軍事哨所「遭到非正規團體襲擊」，且攻擊者「劫持200多名士兵為人質…並奪取武器和彈藥」。

玻國昨天的通報只提到有20名士兵遭挾持。

玻利維亞首位原住民總統莫拉萊斯（Evo Morales）的支持者3週前開始封鎖道路，以免莫拉萊斯因他所謂的「捏造指控」而遭逮捕。莫拉萊斯稱那些指控是為了阻止他重返政壇。

玻利維亞當局已派部隊前往柯加邦巴（Cochabamba）地區，協助警方清除路障。

莫拉萊斯與現任總統阿爾斯（Luis Arce）都出身於玻利維亞左派執政黨「社會主義運動黨」（Movement for Socialism），為了在明年8月總統大選前爭奪提名，兩人從親密盟友變成激烈競爭的對手。（譯者：洪培英）1131103

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玻利維亞軍事哨所遭占領 前總統支持者為幕後主使玻利維亞前總統遇槍擊控當局暗殺 政府：自導自演
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