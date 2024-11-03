印度積極提升國際地位 外長稱願與各國為友

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（中央社記者李晉緯新德里3日專電）印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）2日晚間在一場新書發表會上表示，印度將盡可能成為世界各國的朋友，看得出印度積極參與國際事務，試圖提升國際地位。

印度近期積極參與國際事務，包括總理莫迪（Narendra Modi）、蘇杰生等中央政府高階官員不斷赴各國訪問，或是在印度接待來訪的各國元首、官員，試圖提高印度在世界舞台的地位。

蘇杰生在「朋友：印度最親近的戰略夥伴們」（Friends: India's Closest Strategic Partners） 的新書發表會上稱，印度會盡可能與更多國家建立友誼。

他解釋道，一個國家與其他國家交往的自由，可能會引起其他國家的不滿，這說明了主權和領土的敏感性，但「友誼不該有排他性。」

蘇杰生說：「有些盟友可能比較複雜，因為他們或許不是一直都有著能相互尊重的文化，或可以依循相關的外交禮儀。」

在談到印度結交盟友的立場時，蘇杰生表示，印度會盡可能地與更多國家建立友誼，他說：「我們會盡可能與更多人當朋友。」

蘇杰生不諱言，在國家與國家之間建立友誼時，會有複雜的文化、歷史等因素會產生影響，但印度「有信心能擁抱世界」。

他以「四方安全對話」（QUAD）為例，稱美國、澳洲、日本就是拋開過去的隔閡，才能從與印度的夥伴關係獲得許多好處。

蘇杰生提到，過去10年能有這樣的轉變，很大部分功勞歸於莫迪的領導，他說：「這些國家彼此之間，甚至有30年沒有高層互訪了，而印度在總理莫迪的帶領下，為各國搭起了（友誼的）橋梁。」

這場新書發表會，蘇杰生並未待滿全場，僅在簡短致詞後便提前離開，行前還向受邀貴賓打趣的說：「我得去見些朋友了。」

據了解，蘇杰生接下來將到布里斯本，為印度在澳洲的第4個領事館揭牌，接著轉往新加坡訪問。（編輯：韋樞）1131103