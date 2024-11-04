烏干達難民營教堂遭雷擊 至少14死34傷

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（中央社烏干達首都康培拉3日綜合外電報導）烏干達官員今天表示，烏干達北部巴拉貝克（Palabek）難民營內的臨時教堂昨晚遭閃電擊中，造成至少14人喪命，其中包括數名孩童，另有34人受傷。

法新社報導，警方指出，當地昨晚下起暴雨，那時約有50人在這座教堂內祈禱。

蘭沃（Lamwo）地方行政專員柯梅奇（William Komech）告訴法新社，閃電擊中教堂的金屬屋頂，導致14人喪命，其中包括5名女孩和9名男孩，年齡介於14至18歲間。

警方表示，34名傷者已送往附近的醫療中心接受治療。

這個難民營的難民大多來自南蘇丹（South Sudan）的努爾族（Nuer）社群。

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烏干達難民與災害應變部長歐尼克（Hillary Onek）向法新社表示：「政府正與聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）及其他機構合作，為倖存者提供必要援助…政府團隊已在現場，協助將遺體送還給各自的家屬。」

烏干達近年發生數起雷擊死亡事件。2011年一所小學曾遭閃電擊中，導致至少18名學生喪命；2020年8月亦有9名青少年因類似事件身亡。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1131104